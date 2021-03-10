Не вынесла позора: россиянка умерла от инсульта, узнав, что 14-летняя дочь забеременела от отчима

Жительница Новосибирской области умерла от кровоизлияния в мозг после того, как узнала, что 14-летняя дочь беременна от её сожителя. Россиянка не смогла справиться с переживаниями, сообщает "КП-Новосибирск".

Отмечается, что женщина в одиночку воспитывала девочку первые десять лет, а около четырёх лет назад в родном селе встретила мужчину, с которым захотела построить семью. Он был приезжим, жил при храме и работал кочегаром. Сибирячку не смутило, что её новый возлюбленный был судим, раньше пил и употреблял наркотики. Однако счастливого будущего не получилось — мужчина не стал жениться и вскоре снова начал злоупотреблять алкоголем, мог накричать или даже ударить сожительницу. Женщина же продолжала верить, что всё наладится.

Спустя время мужчина стал заглядываться на дочь возлюбленной. В первый раз он накинулся на школьницу и изнасиловал в ноябре 2020 года, когда ей было 14 лет. Мать узнала о произошедшем ещё в декабре, но не стала обращаться в полицию, а просто выгнала сожителя из дома. Тот уехал, но вскоре вернулся и попросился назад.

Женщина не смогла пережить произошедшее — 9 февраля она умерла из-за лопнувшего в мозгу сосуда. Девочка осталась сиротой, сейчас её воспитывает бабушка. Родственники были не в курсе изнасилования, а расспрашивать стали, только когда у школьницы начал появляться живот. Тогда и стало известно, что пострадавшая забеременела от сожителя мамы.

Тётя девочки написала в полицию заявление на мужчину, правоохранители уже задержали злоумышленника. А школьницу отправили к врачу, однако тот сообщил, что делать аборт уже поздно, будущая мама находится на четвёртом месяце беременности. Сообщается, что малыша также будет воспитывать бабушка пострадавшей.

Ранее Лайф рассказывал, что жительница Пермского края через суд пытается выселить из дома экс-супруга, который убил её дочь. Сейчас мужчина проходит принудительное лечение в больнице.

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