В Роскомнадзоре рассказали о причинах сбоя на своём сайте

Сбои на сайте Роскомнадзора, а также на страницах ряда ведомств никак не связаны с мерами в отношении Twitter — неполадки фиксируются из-за проблем в работе провайдера "Ростелеком". Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал замглавы РКН Вадим Субботин.

"Чинить сайт Роскомнадзора нет необходимости, это связано со сбоем оператора сети "Ростелеком". У других операторов сбоев нет. Сбои в работе сайта правительства и Кремля — это одна и та же проблема. Это абсолютно никак не связано [с мерами в отношении Twitter]. Сроки восстановления сайта Роскомнадзора зависят от "Ростелекома", — отметил Субботин.

Напомним, 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter. Из-за нарушения соцсетью законодательства РФ скорость работы сервиса микроблогов снижена на 50% стационарных устройств и на 100% —мобильных. Это будет продолжаться, пока в соцсети не удалят запрещённый контент (в частности, детскую порнографию, призывы к совершению самоубийств подростками и посты об использовании наркотиков).

Авторы