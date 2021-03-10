Суд над Соболь о незаконном "штурме" чужой квартиры перенесли из-за технической ошибки

Мировой суд перенёс рассмотрение уголовного дела Любови Соболь о незаконном проникновении в чужое жилище в связи с технической ошибкой в постановлении о назначении заседания.

Как отметила судья Инна Шилободина, прокурор обжаловал решение о назначении заседания, в связи с чем суд отложил разбирательство до решения апелляционной инстанции. В пресс-службе Перовского суда уточнили, что рассмотрение апелляции будет проходить в Перовском районном суде 23 марта в 10:00 по московскому времени.

Адвокат Соболь Владимир Воронин заметил, что в документе суд указал, что судить его подзащитную будут по части 1, а не по части 2 статьи 139 УК РФ.

Адвокат Любови Соболь Владимир Воронин. Видео © LIFE

"Я думаю, что в пределах одной-двух недель вопрос разрешится", — сказал адвокат, отметив, что оглашение приговора Соболь состоится в течение одного судебного заседания.

Кроме того, адвокат рассказал, что, если Соболь по уголовным делам будет назначено любое наказание, кроме лишения свободы, она сможет баллотироваться в Государственную думу.

Ранее Лайф сообщал, что Любовь Соболь была отправлена под домашний арест по делу о санитарных нарушениях во время митингов в Москве.

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