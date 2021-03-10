На Кубани трёхлетнюю девочку насмерть придавило телевизором

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

В городе Лабинске Краснодарского края погибла трёхлетняя малышка, на которую дома упал телевизор. При этом в квартире в тот момент находилась её мать. По словам женщины, трагедия произошла так быстро, что она не успела её предотвратить. По факту смерти ребёнка проводится проверка, пишет "КП Кубань".

Сообщается, что семья малышки была благополучной, на учёте не состояла, проблем с алкоголем также не было. Помимо трёхлетней девочки родители воспитывают ещё и полуторагодовалого мальчика. Добавим, что 36-летний отец детей занимает руководящую должность в одной из компаний города. А его 22-летняя супруга сейчас находится в декретном отпуске по уходу за младшим сыном.

По предварительным данным, в момент трагедии девочка случайно задела телевизор, стоящий на тумбе, после чего он упал на неё и придавил. От полученных повреждений ребёнок скончался на месте. Причины и обстоятельства случившегося выяснят полицейские.