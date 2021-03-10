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Регион
Опубликовано 10 марта 2021, 10:03
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На Кубани трёхлетнюю девочку насмерть придавило телевизором

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

В городе Лабинске Краснодарского края погибла трёхлетняя малышка, на которую дома упал телевизор. При этом в квартире в тот момент находилась её мать. По словам женщины, трагедия произошла так быстро, что она не успела её предотвратить. По факту смерти ребёнка проводится проверка, пишет "КП Кубань".

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Сообщается, что семья малышки была благополучной, на учёте не состояла, проблем с алкоголем также не было. Помимо трёхлетней девочки родители воспитывают ещё и полуторагодовалого мальчика. Добавим, что 36-летний отец детей занимает руководящую должность в одной из компаний города. А его 22-летняя супруга сейчас находится в декретном отпуске по уходу за младшим сыном.

По предварительным данным, в момент трагедии девочка случайно задела телевизор, стоящий на тумбе, после чего он упал на неё и придавил. От полученных повреждений ребёнок скончался на месте. Причины и обстоятельства случившегося выяснят полицейские.

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А ранее Лайф писал, что девятилетняя девочка съела мороженое на отдыхе и умерла. Вечером того же дня она упала в обморок в отеле, после чего её госпитализировали. Однако, несмотря на усилия медиков, ребёнок скончался в больнице.

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Наталья Демьянова
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