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Пашинян заявил об увольнении главы Генштаба Гаспаряна

Отмечается, что проект указа об освобождении от должности не был оспорен в Конституционном суде.

10 марта 2021, 05:24
<p>Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Степан Погосян / Photolure</p>

Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Степан Погосян / Photolure

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что начальник Генерального штаба ВС Оник Гаспарян с сегодняшнего дня, 10 марта, освобождён от занимаемой должности.

"Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона", — приводит слова премьер-министра пресс-служба Правительства Армении.

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Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова — и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.

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Сам Пашинян уже дважды направлял президенту Армении представление об увольнении Оника Гаспаряна. 2 марта сообщалось, что глава государства эти бумаги подписывать отказался.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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