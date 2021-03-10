Хакеры массово получили доступ к камерам в больницах, школах и тюрьмах

Камеры видеонаблюдения, предоставленные компанией Verkada, подверглись хакерской атаке. Злоумышленники смогли получить доступ примерно к 150 тысячам устройств, установленных в том числе в больницах, полицейских участках, школах, тюрьмах и так далее. Об этом пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что под удар попали в том числе 222 камеры на заводах и складах Tesla в Шанхае, система наблюдения поставщика программного обеспечения Cloudfare в США и Великобритании.

По информации Bloomberg, кибератака была произведена международным хакерским коллективом с целью продемонстрировать, как легко можно взломать систему видеонаблюдения.

"Мы отключили все внутренние учётные записи администраторов, чтобы предотвратить любой несанкционированный доступ", — комментируют инцидент представители компании Verkada.

А в конце февраля хакеры успешно взломали Clubhouse и слили в Сеть разговоры пользователей.

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