Эксперт объяснил появление "лишнего" долга по кредитной карте

Банк может менять условия обслуживания кредитной карты. Это одна из причин, по которой пользователи могут вдруг обнаружить незапланированные расходы по ней. Об этом рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры "Банковское дело" университета "Синергия" Антон Рогачевский. Он посоветовал внимательно прочитать договор, прежде чем брать такую карту.

"Дополнительная оплата может быть начислена, например, за счёт комиссии за снятие наличных", — говорит эксперт.

Рогачевский обращает внимание на то, что кредитные карты предназначены для безналичного расчëта, а за обналичивание взимается дополнительная комиссия. Об этом помнят не все. Также дополнительный долг может возникнуть из-за выхода за пределы лимита. В состав "лишней суммы" также может попасть просроченный платёж.

Эксперт рекомендует в случае недопонимания по поводу дополнительного долга по кредитной карте обратиться в банк за детализацией операций.

Ранее исследование выявило топ-3 регионов РФ с самой недоступной ипотекой. Самая большая процентная ставка по ипотечному кредиту оказалась в Чечне, Ингушетии и Республике Тыва.

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