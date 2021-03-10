СКР показал кадры задержания главы Минздрава Республики Алтай, заподозренного в получении крупных взяток
В ближайшее время министру будет избрана мера пресечения.
Следователи возбудили несколько уголовных дел в отношении министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова, которые подозреваются в получении взяток в крупном и особо крупном размере.
По предварительным данным, с марта 2020 по февраль 2021 года подозреваемые неоднократно получали от руководства трёх коммерческих организаций взятки на общую сумму порядка 4,6 миллиона рублей за заключение государственных контрактов с подконтрольными поставщикам юридическими лицами, общее покровительство и другое способствование их победам в аукционах на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.
"Коваленко и Туюнчеков задержаны, в отношении них в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", — отмечает пресс-служба ведомства.
В отношении трёх глав коммерческих организаций также возбуждены уголовные дела о даче взятки должностному лицу.
Сейчас проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств преступлений, в том числе обыски и допросы основных фигурантов дела.
Напомним, о задержании Коваленко стало известно утром 10 марта. Об этом сообщили местные СМИ, однако подробности не раскрывались.
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