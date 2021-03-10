Сбои фиксируют у YouTube, Google, "Яндекса" и МТС
Ранее крупный сбой произошёл у провайдера "Ростелеком".
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Российские пользователи сообщают о сбоях в работе YouTube, Google, сервисов "Яндекса" и МТС. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
У 46% проблемы со сайтом YouTube, у 43% не проигрывается видео, 91% пожаловавшихся пользователей Google также испытывают трудности с работой сайта, 80% юзеров сообщают о сбоях на сайте "Яндекса", у 18% проблемы с почтой.
Напомним, утром 10 марта появились сообщения о сбое в работе "Ростелекома" и проблемах с доступом к сайтам Кремля, правительства, Госдумы, Совфеда, МВД, СК и ряда министерств. Позже провайдер заявил, что неполадки возникли из-за сбоя в функционировании оборудования.
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