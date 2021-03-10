Сбои фиксируют у YouTube, Google, "Яндекса" и МТС

Российские пользователи сообщают о сбоях в работе YouTube, Google, сервисов "Яндекса" и МТС. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

У 46% проблемы со сайтом YouTube, у 43% не проигрывается видео, 91% пожаловавшихся пользователей Google также испытывают трудности с работой сайта, 80% юзеров сообщают о сбоях на сайте "Яндекса", у 18% проблемы с почтой.