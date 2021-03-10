Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Сбои фиксируют у YouTube, Google, "Яндекса" и МТС

Ранее крупный сбой произошёл у провайдера "Ростелеком".

10 марта 2021, 10:21

Фото © shutterstock

Российские пользователи сообщают о сбоях в работе YouTube, Google, сервисов "Яндекса" и МТС. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

У 46% проблемы со сайтом YouTube, у 43% не проигрывается видео, 91% пожаловавшихся пользователей Google также испытывают трудности с работой сайта, 80% юзеров сообщают о сбоях на сайте "Яндекса", у 18% проблемы с почтой.

"У нас всё открывается": Песков адресовал Минкомсвязи вопрос о сбоях на сайте Кремля

"У нас всё открывается": Песков адресовал Минкомсвязи вопрос о сбоях на сайте Кремля

Напомним, утром 10 марта появились сообщения о сбое в работе "Ростелекома" и проблемах с доступом к сайтам Кремля, правительства, Госдумы, Совфеда, МВД, СК и ряда министерств. Позже провайдер заявил, что неполадки возникли из-за сбоя в функционировании оборудования.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Ростелеком" назвал причину масштабного сбоя

сегодня в 10:06

В Роскомнадзоре рассказали, что изменилось в работе Twitter после замедления трафика

сегодня в 10:32

"У нас всё открывается": Песков адресовал Минкомсвязи вопрос о сбоях на сайте Кремля

сегодня в 09:46

"Она понравилась людям": В таджикской диаспоре поддержали выбор Манижи для Евровидения

сегодня в 11:10

Шведский хоккеист жёстко ударил россиянина локтем в голову во время матча НХЛ

сегодня в 11:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1