В Роскомнадзоре рассказали, что изменилось в работе Twitter после замедления трафика

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что замедление работы Twitter сдерживает передачу только фото- и видеоконтента. На текстовую информацию ограничения распространяться не будут, пишет РИА "Новости".

"Механизм предполагает замедление передачи фото- и видеоконтента без ограничения передачи текстовых сообщений. Таким образом, пользователи смогут беспрепятственно обмениваться сообщениями", — отметил он в беседе с журналистами.

Субботин указал, что введённые ограничения по трафику будут действовать до тех пор, пока в соцсети не будет удалён запрещённый контент. Более того, Роскомнадзор имеет все основания для полной блокировки Twitter, но в ведомстве надеются "на конструктивную позицию компании".

По словам замглавы Роскомнадзора, в настоящее время Twitter не удалил более трёх тысяч материалов, содержащих запрещённую информацию. В частности, речь идёт о детской порнографии, призывах к совершению самоубийств подростками и постах об использовании наркотиков.

"Практически ни одна соцсеть не позволяет себе игнорировать требование об удалении материалов указанных категорий. В настоящий момент компания Twitter не реагирует на требования российских властей в отношении удаления однозначно запрещённой информации", — заключил Субботин, добавив, что на этом основании Роскомнадзор включил распространение информации Twitter в перечень угроз.

Ранее Лайф рассказывал, что Роскомнадзор замедлил трафик сервиса, поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России.

А в конце февраля стало известно, что популярные во всём мире социальные сети Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами антирейтинга по количеству деструктивных материалов, размещаемых для аудитории.

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