В России назначенные президентом госслужащие смогут работать без возрастных ограничений

Сейчас предельный возраст для пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет.

Государственная дума в третьем чтении приняла президентский законопроект, согласно которому снимаются возрастные ограничения для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

"На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования. В действующей редакции закона предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет. Однако при этом "служащему, замещающему должность категории "руководитель" высшей группы должностей", предельный возраст может быть увеличен до 70 лет.