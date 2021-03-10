В России назначенные президентом госслужащие смогут работать без возрастных ограничений
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Сейчас предельный возраст для пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет.
Государственная дума в третьем чтении приняла президентский законопроект, согласно которому снимаются возрастные ограничения для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
"На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования. В действующей редакции закона предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет. Однако при этом "служащему, замещающему должность категории "руководитель" высшей группы должностей", предельный возраст может быть увеличен до 70 лет.
Кроме того, в отдельных случаях необходимо продление срока госслужбы "наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям" и после достижения ими 70-летнего возраста. Согласно законопроекту, "в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы" возрастное ограничение не применяется для госслужащих, "замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом России".
Напомним, с данной инициативой в январе текущего года выступил президент России Владимир Путин. Ранее кабмин утвердил максимальную численность чиновников. Предполагается, что к 1 апреля будет сокращено свыше 32 тысяч должностей.