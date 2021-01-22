Путин предложил отменить возрастные ограничения для госслужащих

Речь идёт о тех из них, кого назначает глава государства.

Российский лидер Владимир Путин внёс на рассмотрение Государственной думой законопроект, снимающий возрастные ограничения для гражданских служащих, которых назначает и отстраняет от должности президент. С текстом документа можно ознакомиться в электронной базе данных нижней палаты парламента.

— На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет, — сказано в проекте закона.

А в пояснительной записке к нему отмечается, что действующей редакцией закона о государственной гражданской службе установлен предельный возраст пребывания на ней — 65 лет. При этом госслужащий, который достиг предельного возраста пребывания на службе и замещает должность категории "руководители" высшей группы должностей, может остаться на своём посту до 70 лет. Законопроект предполагает неприменение возрастных ограничений "в исключительных случаях".