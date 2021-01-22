Путин предложил отменить возрастные ограничения для госслужащих
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Речь идёт о тех из них, кого назначает глава государства.
Российский лидер Владимир Путин внёс на рассмотрение Государственной думой законопроект, снимающий возрастные ограничения для гражданских служащих, которых назначает и отстраняет от должности президент. С текстом документа можно ознакомиться в электронной базе данных нижней палаты парламента.
— На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет, — сказано в проекте закона.
А в пояснительной записке к нему отмечается, что действующей редакцией закона о государственной гражданской службе установлен предельный возраст пребывания на ней — 65 лет. При этом госслужащий, который достиг предельного возраста пребывания на службе и замещает должность категории "руководители" высшей группы должностей, может остаться на своём посту до 70 лет. Законопроект предполагает неприменение возрастных ограничений "в исключительных случаях".
Ранее кабмин утвердил максимальную численность чиновников. Предполагается, что к 1 апреля будет сокращено свыше 32 тысяч должностей.