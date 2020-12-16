Госдума ввела штрафы для чиновников за оскорбление граждан

Сумма зависит от того, насколько часто госслужащий нарушает закон по этой статье. За повторное нарушение придётся выплатить до 150 тысяч рублей.

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект о введении штрафов для госслужащих до 150 тысяч рублей за оскорбление граждан. Документ приравнивает оскорбления в Интернете к публичным и предусматривает существенный штраф за клевету для юридических лиц.

Одним из авторов законопроекта стал председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

— Тема очень актуальная и злободневная, потому что, увы, всё чаще мы сталкиваемся со случаями проявления хамства, неуважения со стороны представителей власти. Общество всегда очень болезненно реагирует на подобное, — приводит его слова пресс-служба нижней палаты.

Законопроектом предлагается изменить понятие оскорбления. Действующая редакция гласит, что это "унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме". Также указывается, что оскорбление может касаться не только одного лица, но и группы лиц.

Штраф зависит от того, насколько часто госслужащий нарушает закон по этой статье. За повторное нарушение будет установлен штраф в 100–150 тысяч рублей или лишение права занимать должности на государственной и муниципальной службе до двух лет.

Административные штрафы за оскорбление в Интернете увеличены в целом. Максимальная сумма взыскания для граждан вырастет с пяти тысяч до десяти тысяч рублей, для должностных лиц — с 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — с 500 тысяч до 700 тысяч рублей.