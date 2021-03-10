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Суд вынес первый приговор по делам о нападениях на силовиков на несогласованных акциях в Москве

Подсудимый признал свою вину.

10 марта 2021, 10:51

Пресненский суд Москвы признал виновным Александра Мучаева в наезде на автомобиле на полицейского в ходе несогласованной акции в столице 23 января. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина приговорён к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Отметим, что уроженец Калмыкии признал вину.

Мучаев стал первым осуждённым по уголовным делам о нападениях на силовиков в ходе несогласованных митингов в столице. Прокуратура просила для него 1,5 года колонии общего режима.

Как сообщал СК, молодой человек во время несогласованной акции 23 января находился за рулём автомобиля, в котором следовали участницы Pussy Riot Мария Алёхина и Люся Штейн. При попытке полицейских задержать девушек машина бампером задела одного из стражей порядка.

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Ранее Лайф сообщал, что после незаконных митингов в столице под арест было отправлено 1,2 тысячи человек.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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