Суд вынес первый приговор по делам о нападениях на силовиков на несогласованных акциях в Москве
Подсудимый признал свою вину.
Пресненский суд Москвы признал виновным Александра Мучаева в наезде на автомобиле на полицейского в ходе несогласованной акции в столице 23 января. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда.
Мужчина приговорён к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Отметим, что уроженец Калмыкии признал вину.
Мучаев стал первым осуждённым по уголовным делам о нападениях на силовиков в ходе несогласованных митингов в столице. Прокуратура просила для него 1,5 года колонии общего режима.
Как сообщал СК, молодой человек во время несогласованной акции 23 января находился за рулём автомобиля, в котором следовали участницы Pussy Riot Мария Алёхина и Люся Штейн. При попытке полицейских задержать девушек машина бампером задела одного из стражей порядка.
Ранее Лайф сообщал, что после незаконных митингов в столице под арест было отправлено 1,2 тысячи человек.
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