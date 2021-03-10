Суд в Петербурге запретил ещё три аниме и мангу

Московский районный суд Санкт-Петербурга в ответ на иск прокуратуры запретил к распространению в России аниме "Загадка дьявола" и "Класс убийц" (сайт YummyAnime), а также аниме "Токийский гуль" и японский комикс (мангу) "Класс убийц" (размещены на портале jut.su). Об этом сообщили журналистам в Объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес решения по административным искам прокурора о признании информации, размещённой в Интернете по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено", — сказано в сообщении.

Сейчас на портале jut.su контент уже недоступен — ресурс выдаёт предупреждение, что по запрашиваемым ссылкам публикации отсутствуют.

Ранее суды в Петербурге запретили ряд других аниме, в частности, популярную "Тетрадь смерти", которая была размещена на сайте jut.su, "Князь тьмы и герой", "Князь тьмы с задней парты", "Клинок Маню", "Натюрморт в серых тонах", "Сладкая жизнь", "Токийский гуль" и "Эльфийская песнь", распространявшиеся сайтом YummyAnime. Также под запрет попал мультфильм "Ложные выводы" с сайта Animepik и "Игра Дарвина" с dark-libra.it. Кроме того, был запрещён доступ к мультфильмам "Аки и Сора" (сайт Animeteatr) и "Межвидовые рецензенты" (Animego, Animepik и Anime-bit).

В прокуратуре Северной столицы ранее сообщали, что претензии ведомства касались исключительно указанных сайтов и были связаны с тем, что на порталах не было возрастных ограничений по просмотру этого контента. Кроме прочего, на заседаниях судов эксперты в озвученных заключениях пришли к выводу, что такие мультфильмы могут негативно влиять на психику детей.

Ранее Лайф разбирался, почему японское аниме "Тетрадь смерти" может быть опасным для детей, а также мог ли популярный мультфильм довести детей до гибели.

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