"Умно устроен": Немецкий эксперт по вакцинации похвалил состав "Спутника V"

У вакцины "Спутник V" есть шансы на сертификацию в Европейском союзе. Об этом заявил глава германского постоянного комитета по вакцинации Томас Мертенс в интервью газете Rheinische Post. Он подчеркнул, что российский препарат "умно устроен".

"В отличие от AstraZeneca в нём используются два разных векторных вируса для первой и второй дозы. Это очень умно, тем что может помешать возможной потере эффективности из-за иммунного ответа на векторы", — пояснил Мертенс.

Вместе с тем эксперт добавил, что на данный момент в Германии наблюдается нехватка вакцин от ковида. Власти ФРГ, по мнению Мертенса, пытаются прикрыть проблемы с вакцинацией всяческими аргументами. Однако все текущие проблемы связаны именно с дефицитом препаратов.

Ранее Лайф писал, что вакцину "Спутник V" начнут производить в Италии. Отмечается, что соглашение между Москвой и Римом назвали следствием умения преодолевать политические разногласия.

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