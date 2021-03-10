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"Умно устроен": Немецкий эксперт по вакцинации похвалил состав "Спутника V"

В Германии наблюдается дефицит препаратов от ковида, посетовал специалист.

10 марта 2021, 13:01
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/rus/about-vaccine/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © Sputnikvaccine.com

У вакцины "Спутник V" есть шансы на сертификацию в Европейском союзе. Об этом заявил глава германского постоянного комитета по вакцинации Томас Мертенс в интервью газете Rheinische Post. Он подчеркнул, что российский препарат "умно устроен".

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"В отличие от AstraZeneca в нём используются два разных векторных вируса для первой и второй дозы. Это очень умно, тем что может помешать возможной потере эффективности из-за иммунного ответа на векторы", — пояснил Мертенс.

Вместе с тем эксперт добавил, что на данный момент в Германии наблюдается нехватка вакцин от ковида. Власти ФРГ, по мнению Мертенса, пытаются прикрыть проблемы с вакцинацией всяческими аргументами. Однако все текущие проблемы связаны именно с дефицитом препаратов.

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Ранее Лайф писал, что вакцину "Спутник V" начнут производить в Италии. Отмечается, что соглашение между Москвой и Римом назвали следствием умения преодолевать политические разногласия.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Кроме того, недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, которую можно закапывать в нос.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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