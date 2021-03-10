Мексиканские учёные создали антикоронавирусную маску для носа
Такое средство защиты не заменяет обычную маску.
Фото © Twitter / IPN
В Мексике учёные создали маску, которая призвана усилить защиту от коронавирусной инфекции. Отличительная особенность изобретения заключается в том, что оно надевается только на нос. Об этом говорится на сайте мексиканского правительства.
Маска создана для того, чтобы усилить защиту организма от проникновения вируса, когда человек снимает обычную — ту, что закрывает половину лица. Такое случается, например, при приёме пищи или визите к стоматологу.
Как рассказал координатор проекта Акоста Альтамирано, назальную маску Mask Eating решили создать из-за необходимости дополнительной защиты, особенно в случае с более заразными вариантами коронавируса. Уже ведутся переговоры с компанией, которая будет отвечать за производство этого изобретения.
Ранее учёный предупредил об опасности бесконтрольного чередования вакцин от ковида. Для защиты от вируса достаточно обычной дозы одного препарата, отметил он.
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