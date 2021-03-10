"Как меня бомбануло, я не пожелаю никому": Актёр "Кривого зеркала" едва не умер от коронавируса

Заслуженный артист России, актёр театра "Кривое зеркало" Михаил Смирнов пару месяцев назад был на грани жизни и смерти. В конце ноября он попал в реанимацию с ковидом, где перенёс цитокиновый шторм, а после пережитого столкнулся с неприятными последствиями болезни.

По словам актёра, сначала вирус особо не давал о себе знать. Однако на четвёртый день за считаные часы у артиста поднялась температура, он решился "сдаться" в больницу. Сообщается, что медики диагностировали у Смирнова 65-процентное поражение лёгких. Ситуацию осложнял порок сердца.

"Врачи в средствах индивидуальной защиты приходили, качали головами, вздыхали и уходили. Страшно не было, было очень противно, состояние ужасное. Дышал подведённым кислородом, не чувствовал вкусов и запахов, казалось, что меня кормят какой-то дрянью — запахи еды и воды изменились. Потом понял, что это коронавирус так работает", — рассказал Михаил в беседе с газетой "Петербургский дневник".

К счастью, медики сделали всё, чтобы вытащить Смирнова с того света. Спустя три недели его выписали из больницы. При этом тесты на ковид продолжали давать положительные результаты. Восстановление, по словам актёра, тоже было непростым. После перенесённой в тяжёлой форме болезни он столкнулся с ужасными ощущениями во всём теле и судорогами. Единственное, о чём жалеет сейчас Смирнов, — это то, что он не успел привиться.

"Если бы тогда, осенью, прививки от коронавируса уже были для всех и врачи бы сказали делать, я бы обязательно сделал. Потому что так, как меня бомбануло, я не пожелаю никому", — заключил он.

Ранее от коронавируса умерла композитор Людмила Лядова. В конце февраля её госпитализировали с 75-процентным поражением лёгких.

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