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"Как меня бомбануло, я не пожелаю никому": Актёр "Кривого зеркала" едва не умер от коронавируса

Его лёгкие были поражены на 65 процентов, а ситуацию осложнял порок сердца.

10 марта 2021, 12:06
<p>Фото © <a href="https://vk.com/club13123775" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Фан-клуб Михаила Смирнова</a></p>

Фото © Фан-клуб Михаила Смирнова

Заслуженный артист России, актёр театра "Кривое зеркало" Михаил Смирнов пару месяцев назад был на грани жизни и смерти. В конце ноября он попал в реанимацию с ковидом, где перенёс цитокиновый шторм, а после пережитого столкнулся с неприятными последствиями болезни.

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По словам актёра, сначала вирус особо не давал о себе знать. Однако на четвёртый день за считаные часы у артиста поднялась температура, он решился "сдаться" в больницу. Сообщается, что медики диагностировали у Смирнова 65-процентное поражение лёгких. Ситуацию осложнял порок сердца.

"Врачи в средствах индивидуальной защиты приходили, качали головами, вздыхали и уходили. Страшно не было, было очень противно, состояние ужасное. Дышал подведённым кислородом, не чувствовал вкусов и запахов, казалось, что меня кормят какой-то дрянью — запахи еды и воды изменились. Потом понял, что это коронавирус так работает", — рассказал Михаил в беседе с газетой "Петербургский дневник".

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К счастью, медики сделали всё, чтобы вытащить Смирнова с того света. Спустя три недели его выписали из больницы. При этом тесты на ковид продолжали давать положительные результаты. Восстановление, по словам актёра, тоже было непростым. После перенесённой в тяжёлой форме болезни он столкнулся с ужасными ощущениями во всём теле и судорогами. Единственное, о чём жалеет сейчас Смирнов, — это то, что он не успел привиться.

"Если бы тогда, осенью, прививки от коронавируса уже были для всех и врачи бы сказали делать, я бы обязательно сделал. Потому что так, как меня бомбануло, я не пожелаю никому", — заключил он.

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Ранее от коронавируса умерла композитор Людмила Лядова. В конце февраля её госпитализировали с 75-процентным поражением лёгких.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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