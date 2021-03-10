Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Кении и Марокко
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Препарат одобрен уже в 48 странах мира.
Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" зарегистрирована в двух африканских странах — Кении и Марокко. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале препарата.
"Спутник V" — вакцина для всего человечества и один из главных препаратов для борьбы с пандемией", — сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Отмечается, что вакцину зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).
Таким образом, "Спутник V" одобрен для использования уже в 11 странах Африки и в 48 государствах по всему миру с общим населением свыше 1,2 миллиарда человек. По этому показателю препарат занимает второе место после AstraZeneca.
Ранее Лайф сообщал, что австрийский регулятор, сравнивший "Спутник V" с русской рулеткой, оправдался за такое сравнение.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Кроме того, недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, которую можно закапывать в нос.