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Регион
Опубликовано 10 марта 2021, 14:53

Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Кении и Марокко

Фото © Sputnikvaccine.com

Фото © Sputnikvaccine.com

Препарат одобрен уже в 48 странах мира.

Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" зарегистрирована в двух африканских странах — Кении и Марокко. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале препарата.

"Спутник V" — вакцина для всего человечества и один из главных препаратов для борьбы с пандемией", — сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Отмечается, что вакцину зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Северная Македония стала 46-й страной, где зарегистрировали "Спутник V"
Северная Македония стала 46-й страной, где зарегистрировали "Спутник V"

Таким образом, "Спутник V" одобрен для использования уже в 11 странах Африки и в 48 государствах по всему миру с общим населением свыше 1,2 миллиарда человек. По этому показателю препарат занимает второе место после AstraZeneca.

Ранее Лайф сообщал, что австрийский регулятор, сравнивший "Спутник V" с русской рулеткой, оправдался за такое сравнение.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Кроме того, недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, которую можно закапывать в нос.

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Артур Лапсаков
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