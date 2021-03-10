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Сердце девушки не выдержало, и она умерла сразу после свадьбы, когда покидала родительский дом

Ещё вечером невеста выглядела здоровой, но наслаждаться супружеской жизнью ей не пришлось.

10 марта 2021, 08:37

Фото © Odisha TV

В индийском городе Сонепуре отгремела свадьба, которая неожиданно для всех обернулась трагедией. На следующее утро после церемонии новоиспечённая жена Рози Саху внезапно расплакалась, причём так сильно, что никто не смог её успокоить.

Фото © Odisha TV

Фото © Odisha TV

В этот момент, согласно традициям, девушка должна была покинуть дом родителей и отправиться жить к супругу. Но она всё рыдала и рыдала, пока не упала в обморок. Напуганные родственники бросились на помощь и попытались привести Рози в чувство, однако безуспешно, пишет World Of Buzz.

Девушку срочно доставили в больницу, но врачи уже не могли ничего сделать. Им оставалось только констатировать смерть пациентки. Выяснилось, что она скончалась в результате сердечного приступа. Недавно Рози пережила тяжёлую утрату: несколько месяцев назад умер её отец, и девушка оказалась в бедственном положении. Свадьбу помогали организовывать её дядя и несколько соцработников.

Сеть потрясло свадебное фото 85-летней жены и 24-летнего мужа, но за ним стоит трогательная история

Сеть потрясло свадебное фото 85-летней жены и 24-летнего мужа, но за ним стоит трогательная история

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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