Сеть потрясло свадебное фото 85-летней жены и 24-летнего мужа, но за ним стоит трогательная история

Когда по Сети разлетелось фото, где 85-летняя бабушка Тан в свадебном платье обнимает 24-летнего парня с праздничным букетом, у многих оно вызвало не самые радужные эмоции. Однако снимок "жениха и невесты" с разницей в 61 год оказался не так прост: за ним стояла трогательная история длиною в жизнь.

Фото © Oriental Daily

С 1983 года Тан спасает детей, которых бросают в больницах. Она заботится о них, ставит на ноги и только тогда отдаёт в приёмные семьи. Однако самых слабеньких она усыновляла сама — и Чжан с вирусного фото оказался одним из них. Тогда у женщины и её мужа было пять родных детей и шесть чужих, которым она дала любовь и дом. Но на такую большую семью денег не хватало, и тогда на помощь пришла местная пожарная служба.

Фото © Oriental Daily

Когда Чжан вырос, он тоже стал работать пожарным и помогать нуждающимся детям, пишет Oriental Daily. Однако в поддержке нуждалась и его любимая бабушка, с которой он проводил всё меньше времени. Парень старался брать её с собой в отпуск и радовал как мог. И потом ему в голову пришла одна идея.

Фото © Oriental Daily

Тан всю свою жизнь заботилась о других, позабыв о себе. И она ни разу не надевала свадебное платье. Чжан решил это исправить, устроив ей с мужем свадебную фотосессию. Однако случилось так, что дедушка не смог прийти на съёмку. Тогда парень надел свою форму и занял его место, чтобы бабушка не расстраивалась. Когда старушка увидела снимки, она была смущена, но очень счастлива. "Несмотря на то что она маленькая и хрупкая, она многое перенесла и у неё сильное сердце", — рассказал Чжан о старушке, которая заменила ему маму.

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