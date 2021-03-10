Экс-звезда "Дома-2" честно показала, что стало после пластики с её носом, который теперь гниёт изнутри

29-летняя Анастасия Балинская ранее уже жаловалась на неудачную ринопластику и провальную попытку её исправить. Однако ситуация становится всё хуже. Звезда "Дома-2" дрожащим голосом рассказала подписчикам в "Инстаграме", что у неё началось воспаление и нос гниёт изнутри. Красавице вставляли имплантат, который не прижился. Девушка возмутилась некачественной работой хирурга и в подтверждение своих слов выложила пугающие фото.

Фото © Telegram / YOBAJUR

Мне в кончик носа вставляли инородный предмет вместо своего хряща. И теперь этот инородный предмет организм выталкивает через одну ноздрю. <...> Идёт воспаление, внутри носа образуется гниль. Это требует немедленного вмешательства. Риски очень большие Анастасия Балинская

Фото © Instagram / nastenabalinskaya

Сейчас девушке прописали антибиотики и капли в нос, чтобы остановить воспалительный процесс. Однако, по её словам, времени на исправление ситуации осталось немного. "Врач сказал, что у меня есть месяц, максимум два, пока у меня всё не сгниёт внутри", — пожаловалась экс-звезда телестройки.

Видео © Instagram / nastenabalinskaya

При этом Балинская призналась, что у неё нет денег на лечение и она не может взять кредит в родной Белоруссии. Девушка отметила, что не привыкла просить помощи, но позже всё же опубликовала номер своей карты.

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