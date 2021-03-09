67-летняя Успенская смутила даже самых преданных фанатов, не надев нижнее бельё под тесное платье
Артистка опять взволновала публику, выбрав для этого проверенный способ.
Обычные образы 67-летней "королеве шансона" неинтересны. Любовь Успенская снова решила шокировать поклонников экстравагантным видом. Она поделилась в "Инстаграме" снимком, на котором позирует в обтягивающем зелёном платье.
Артистка стояла на лестнице, изящно выгнув спину и поставив одну руку на талию. Свой наряд она дополнила массивным кольцом и высокими сапогами на шпильке. Певица запрокинула голову и устремила взгляд вдаль. Этим снимком звезда решила поздравить женщин с 8 Марта. "Каждая женщина — это целый мир, целая планета, достойная любви, уважения и счастья!" — отметила она.
Фото исполнительницы быстро набрало более 30 тыс. лайков, и поклонники не могли не восхититься её стройной фигурой. Однако подписчики заметили одну пикантную деталь: на их любимице не было нижнего белья. И такая откровенность понравилась далеко не всем.
Вы, конечно, красотка... Фигурка позавидуешь...🙌🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
Фото © Instagram / uspenskayalubov_official, pacha_tati
Ещё и без лифчика, ну вы, мать, даёте 😃
Никак не вяжется возраст с выбором образа и одежды🤦🤦🤦 Зачем давить из себя молодуху??? Можно выглядеть нормально и привлекательно на свой возраст!!!!
Фу, как вульгарно!
Недавно Любовь Успенская отметила день рождения и получила, возможно, один из самых ценных подарков. В "Инстаграме" её трогательно поздравила дочь Татьяна Плаксина, с которой у артистки ранее был затяжной конфликт. "С днём рождения, мама. Это история любви, которой нет равных", — написала девушка. Однако свои слова сопроводила неоднозначным фото, где целует мать в губы, лёжа на траве.
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