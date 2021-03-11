Эксперт рассказала о главной пользе кредитной карты

Получить доход с кредитной карты довольно сложно. Определённой выгоды можно добиться за счёт предлагаемых банками кешбэков и баллов, но их сумма невысока. Это отметила доцент кафедры банковского дела университета "Синергия" Екатерина Исаева.

В то же время если не выходить за льготный период, то держатель такой карты получает беспроцентный кредит и суммы, возвращающиеся по программам лояльности.

"Несомненно, заёмщик имеет возможность приобрести товары или услуги сегодня и пользоваться ими, а не копить на их приобретение. То есть такая карта позволяет сократить разрыв между потребностью в средствах у одного человека и наличием их у банка-кредитора", — уточнила специалист в беседе с агентством "Прайм".

При этом Исаева добавила, что любая кредитная карта с льготным периодом имеет в своей основе обычный кредит, который базируется на трёх основных принципах: срочности, платности, а также возвратности. Как подчеркнула эксперт, кредит не может быть бесплатным: тот, кто даёт деньги в долг, должен и зарабатывать на этом.

"Для понимания механизма работы подобного карточного продукта требуется серьёзная самоорганизация и финансовая подкованность — начиная с момента ознакомления с условиями договора и порядком расчёта процентов за пользование. Это "интеллектуальная выгода" от вложения в своё образование и повышение финансовой грамотности, но говорить о чистой финансовой выгоде затруднительно", — заключила Исаева.

Ранее другой эксперт объяснил появление "лишнего" долга по кредитной карте.

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