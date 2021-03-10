Телефонные мошенники по избитой схеме обокрали артиста Большого театра на полмиллиона рублей

Телефонные мошенники обокрали на 480 тысяч рублей 22-летнего артиста Большого театра Виталия Гетманова. Как сообщил источник Лайфа, преступники выманили крупную сумму денег у танцора, представившись сотрудниками банка.

Как пояснил собеседник, 9 марта Гетманову позвонил некий мужчина и представился сотрудником Сбера. Он заявил, что данные банковской карты артиста скомпрометированы, и предложил ему перевести деньги в страховую ячейку.

Далее Гетманову поступали многочисленные звонки с разных номеров с указаниями, как ему действовать. Кроме того, для правдоподобности мошенники звонили артисту якобы из прокуратуры. Растерявшись, молодой человек следовал указаниям и в итоге положил в ячейку через банкомат 480 тысяч рублей наличными.

Добавим, что уже после перевода средств у Виталия всё-таки появились сомнения и он решил рассказать о случившемся родителям. Те посоветовали сыну съездить в отделение банка, что он и сделал. Там Гетманову рассказали, что он стал жертвой обмана. Источник отмечает, что после этого артист написал заявление в полицию. По факту произошедшего правоохранители начали проверку.

Похожий случай не так давно произошёл со звездой "Реальных пацанов". Лайф писал, что актриса Зоя Бербер стала жертвой телефонных мошенников. Тогда преступники представились сотрудниками банка и похитили со счёта Бербер крупную сумму денег.

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