Шведский хоккеист жёстко ударил россиянина локтем в голову во время матча НХЛ
Инцидент произошёл во время матча регулярного чемпионата НХЛ между командами "Каролина Харрикейнз" и "Нэшвилл Предаторз".
Во время встречи игрок "Нэшвилла" Филип Форсберг применил жёсткий силовой приём на российском хоккеисте "Каролины" Андрее Свечникове. Шведский нападающий локтем ударил прямо в голову своему оппоненту.
Andrei Svechnikov was taken back to the locker room for further evaluation after this hit. pic.twitter.com/g0RTWidbXZ— Michael Smith (@MSmithCanes) March 10, 2021
Россиянина сразу же отправили к медицинской бригаде, которая, к счастью, не диагностировала ничего серьёзного и даже разрешила ему продолжить матч.
Сама игра завершилась в овертайме победой "Каролины" со счётом 3:2.
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