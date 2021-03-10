Шведский хоккеист жёстко ударил россиянина локтем в голову во время матча НХЛ

Во время встречи игрок "Нэшвилла" Филип Форсберг применил жёсткий силовой приём на российском хоккеисте "Каролины" Андрее Свечникове. Шведский нападающий локтем ударил прямо в голову своему оппоненту.

Россиянина сразу же отправили к медицинской бригаде, которая, к счастью, не диагностировала ничего серьёзного и даже разрешила ему продолжить матч.