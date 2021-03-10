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Шведский хоккеист жёстко ударил россиянина локтем в голову во время матча НХЛ

Инцидент произошёл во время матча регулярного чемпионата НХЛ между командами "Каролина Харрикейнз" и "Нэшвилл Предаторз".

10 марта 2021, 11:07

Во время встречи игрок "Нэшвилла" Филип Форсберг применил жёсткий силовой приём на российском хоккеисте "Каролины" Андрее Свечникове. Шведский нападающий локтем ударил прямо в голову своему оппоненту.

Россиянина сразу же отправили к медицинской бригаде, которая, к счастью, не диагностировала ничего серьёзного и даже разрешила ему продолжить матч.

Сама игра завершилась в овертайме победой "Каролины" со счётом 3:2.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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