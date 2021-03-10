"Она понравилась людям": В таджикской диаспоре поддержали выбор Манижи для Евровидения

Певица Манижа достойна представлять Россию на Евровидении, ведь если она выиграла национальный отбор, значит, понравилась людям. Такое мнение высказал общественный деятель, бывший председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов.

"Для неё родной язык и таджикский, и русский, она имеет полное право называть себя россиянкой. Её родители чисто советские люди, где не было русскости, таджикскости", — приводит его слова издание "Подъём".

Давлатов уточнил, что у таджиков сложился имидж, из-за которого многие издеваются над ними и ехидничают, однако те, кто сейчас критикует Манижу, могут ей просто завидовать.

"Как говорится, собака лает — караван идёт. Если за неё проголосовали, значит, она понравилась людям", — считает общественный деятель.

Напомним, в этом году артиста, который поедет на Евровидение от России, было решено выбрать всенародным голосованием в прямом эфире. Победительницей в нём стала певица Манижа с песней Russian woman. Она соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню Future is bright, и дуэтом "#2Маши", исполнившим композицию Bitter words. Сама исполнительница была удивлена победой на отборе. Конкурс пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме.

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