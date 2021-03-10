"Яндекс" запустил сервис оплаты покупок банковскими картами

"Яндекс" объявил о запуске собственного сервиса для оплаты покупок банковскими картами Yandex Pay. Об этом говорится в сообщении компании.

"С его помощью можно платить картой, не вводя её данные, — они подтянутся из аккаунта на "Яндексе". Людям будет проще делать покупки, а магазины смогут увеличить за счёт этого продажи", — отметили там.

Сервис работает с картами платёжных систем Mastercard, Visa и "Мир" любых банков, при этом различные бонусы, в том числе кешбэк, сохраняются. Чтобы оплатить покупку с помощью Yandex Pay, необходимо привязать карту к аккаунту "Яндекса". Отмечается, что можно добавить несколько карт, чтобы выбирать, с какой списать деньги.

В компании уточнили, что данные карт хранятся в зашифрованном виде. "Яндекс" готов предложить разработку другим участникам рынка — разместить на своём сайте кнопку Yandex Pay для удобства клиентов может любая компания. На данный момент этим предложением уже воспользовались Lamoda, Brandshop и другие известные бренды.

Пока сервис работает только на сайтах в большинстве популярных браузеров, но в дальнейшем пользователи смогут платить через Yandex Pay в мобильных приложениях, всех браузерах и в офлайне.

Ранее Лайф рассказывал, что популярный зарубежный сервис денежных переводов ограничил работу в России. Теперь средства клиенты компании смогут получить только в банке-партнёре.

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