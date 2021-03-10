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Госдума одобрила проект закона о "нечаянной" коррупции

Предполагается, что он будет действовать только в случае форс-мажорных обстоятельств.

10 марта 2021, 14:44
<p>Фото © ТАСС / Евгений Разумный</p>

Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который освобождает чиновников от ответственности за нарушения антикоррупционного запрета. Это будет возможно только в том случае, если эти нарушения совершены по независящим от них обстоятельствам, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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Отмечается, что обстоятельствами, освобождающими госслужащих от ответственности, могут быть ситуации, которые находятся вне их контроля. К примеру, это могут быть стихийные бедствия, террористические акты, пожары, эпидемии, забастовки и так далее.

"Независящими от физического лица обстоятельствами не могут быть признаны регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств", говорится в тексте законопроекта.

Новый законопроект касается не только чиновников, но и судей, прокурорских работников, служащих Банка России, сотрудников ОВД и СК. Аналогичные положения, согласно документу, вводятся и в отношении работников госкорпораций, госкомпаний, а также государственных внебюджетных фондов.

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Ранее Лайф писал, что в России госслужащие смогут работать без возрастных ограничений. Соответствующий законопроект приняла Госдума. Напомним, что с данной инициативой в январе текущего года выступил президент России Владимир Путин.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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