Госдума одобрила проект закона о "нечаянной" коррупции

Предполагается, что он будет действовать только в случае форс-мажорных обстоятельств.

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который освобождает чиновников от ответственности за нарушения антикоррупционного запрета. Это будет возможно только в том случае, если эти нарушения совершены по независящим от них обстоятельствам, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Отмечается, что обстоятельствами, освобождающими госслужащих от ответственности, могут быть ситуации, которые находятся вне их контроля. К примеру, это могут быть стихийные бедствия, террористические акты, пожары, эпидемии, забастовки и так далее.

"Независящими от физического лица обстоятельствами не могут быть признаны регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств", — говорится в тексте законопроекта.

Новый законопроект касается не только чиновников, но и судей, прокурорских работников, служащих Банка России, сотрудников ОВД и СК. Аналогичные положения, согласно документу, вводятся и в отношении работников госкорпораций, госкомпаний, а также государственных внебюджетных фондов.