Помощник президента РФ Орешкин вылечился от коронавируса

Помощник президента РФ Максим Орешкин излечился от коронавируса. Об этом Лайфу рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В России вновь выявлено менее 10 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

Сегодня помощник главы государства участвует в совещании Владимира Путина с министрами по видеосвязи. Он находится в одном кабинете с главой АП Антоном Вайно.