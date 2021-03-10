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Помощник президента РФ Орешкин вылечился от коронавируса

Сегодня он участвует в совещании Путина с министрами по видеосвязи.

10 марта 2021, 14:32
<p>Максим Орешкин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский</p>

Максим Орешкин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Помощник президента РФ Максим Орешкин излечился от коронавируса. Об этом Лайфу рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, поправился", — сказал представитель Кремля.

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Сегодня помощник главы государства участвует в совещании Владимира Путина с министрами по видеосвязи. Он находится в одном кабинете с главой АП Антоном Вайно.

Напомним, о болезни Максима Орешкина стало известно 6 марта. Он продолжал работу в удалённом формате. Позже в Кремле сообщили, что Путин лично не контактировал со своим помощником.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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