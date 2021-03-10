Помощник президента РФ Орешкин вылечился от коронавируса
Сегодня он участвует в совещании Путина с министрами по видеосвязи.
Максим Орешкин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский
Помощник президента РФ Максим Орешкин излечился от коронавируса. Об этом Лайфу рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да, поправился", — сказал представитель Кремля.
Сегодня помощник главы государства участвует в совещании Владимира Путина с министрами по видеосвязи. Он находится в одном кабинете с главой АП Антоном Вайно.
Напомним, о болезни Максима Орешкина стало известно 6 марта. Он продолжал работу в удалённом формате. Позже в Кремле сообщили, что Путин лично не контактировал со своим помощником.
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