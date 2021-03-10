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Главный разработчик сайта Кремля раскрыл причину сбоя в работе госпорталов

По одной из версий, причиной неполадок стала DDoS-атака.

10 марта 2021, 14:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Масштабный сбой в работе сайтов российских государственных органов не связан с тем, что Роскомнадзор начал замедлять работу "Твиттера". Об этом заявил главный разработчик сайта Кремля, председатель комиссии в Институте развития Интернета Артём Геллер.

"Роскомнадзор абсолютно точно не мог обвалить работу государственных сайтов. Замедление работы Twitter и это событие — абсолютно не связанные друг с другом вещи", — приводит его слова Ura.ru.

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По словам Геллера, главной причиной неполадок является то, что госсайты не используют иностранные облачные сервисы, занимающиеся хостингом и размещением на своих серверах.

А вот программист и специалист по информационной, компьютерной и кибербезопасности Сергей Вакулин замечает, что причиной проблем, вероятно, стала DDoS-атака, которую не смогли отразить.

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Напомним, утром 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттера", поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. Позднее сообщалось о проблемах с доступом к сайтам Кремля, правительства, Госдумы, Совфеда, МВД, СК и ряда министерств. Позже провайдер заявил, что неполадки возникли из-за сбоя в функционировании оборудования. К настоящему моменту сайты госорганов РФ уже заработали.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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