Главный разработчик сайта Кремля раскрыл причину сбоя в работе госпорталов

Масштабный сбой в работе сайтов российских государственных органов не связан с тем, что Роскомнадзор начал замедлять работу "Твиттера". Об этом заявил главный разработчик сайта Кремля, председатель комиссии в Институте развития Интернета Артём Геллер.

"Роскомнадзор абсолютно точно не мог обвалить работу государственных сайтов. Замедление работы Twitter и это событие — абсолютно не связанные друг с другом вещи", — приводит его слова Ura.ru.

По словам Геллера, главной причиной неполадок является то, что госсайты не используют иностранные облачные сервисы, занимающиеся хостингом и размещением на своих серверах.

А вот программист и специалист по информационной, компьютерной и кибербезопасности Сергей Вакулин замечает, что причиной проблем, вероятно, стала DDoS-атака, которую не смогли отразить.

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