Главный разработчик сайта Кремля раскрыл причину сбоя в работе госпорталов
По одной из версий, причиной неполадок стала DDoS-атака.
Фото © Pixabay
Масштабный сбой в работе сайтов российских государственных органов не связан с тем, что Роскомнадзор начал замедлять работу "Твиттера". Об этом заявил главный разработчик сайта Кремля, председатель комиссии в Институте развития Интернета Артём Геллер.
"Роскомнадзор абсолютно точно не мог обвалить работу государственных сайтов. Замедление работы Twitter и это событие — абсолютно не связанные друг с другом вещи", — приводит его слова Ura.ru.
По словам Геллера, главной причиной неполадок является то, что госсайты не используют иностранные облачные сервисы, занимающиеся хостингом и размещением на своих серверах.
А вот программист и специалист по информационной, компьютерной и кибербезопасности Сергей Вакулин замечает, что причиной проблем, вероятно, стала DDoS-атака, которую не смогли отразить.
Напомним, утром 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттера", поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. Позднее сообщалось о проблемах с доступом к сайтам Кремля, правительства, Госдумы, Совфеда, МВД, СК и ряда министерств. Позже провайдер заявил, что неполадки возникли из-за сбоя в функционировании оборудования. К настоящему моменту сайты госорганов РФ уже заработали.
Выбор редакции
"Ростелеком" восстановил работу после сбоя
Сайты большинства госорганов России заработали после сбоя
Путин заявил, что никто не будет "искусственно" удерживать желающих отдохнуть за рубежом россиян
Россия установила рекорд по экспорту продуктов
В Татарстане прилюдно избивавшего женщин маньяка отправили за решётку на 6 лет
Комментариев: 0