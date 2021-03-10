Эксперт объяснил, зачем в России предлагают активизировать сбор биометрии

Биометрия нужна для того, чтобы подтвердить личность человека, чётко определить, что это не робот. И нет ничего плохого в том, что государство хочет идентифицировать гражданина. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился эксперт в области информационных систем и технологий, сооснователь платформ IT-компании UDC Cloud Никита Северинов.

Он подчеркнул, что портал "Госуслуги", о котором шла речь в контексте ускоренного сбора биометрии, является правительственным.

"На нём можно воспользоваться чуть ли не всеми услугами, а значит, важно сделать так, чтобы идентификация человека там была понятной и с различными фактами защиты. <...> Государство хочет идентифицировать человека, и это неплохо. Главное, чтобы эти данные никуда не распространялись", — отметил он.

По словам Северинова, у россиян до сих пор складывается ощущение, что данные обязательно куда-нибудь "поплывут", однако так можно говорить о любой системе. Эксперт подчеркнул, что в России есть Роскомнадзор и соответствующие протоколы, которые защищают данные. Он также отметил, что в Москве уже действует система распознавания лиц — это биометрия. Благодаря ей в случае чего быстро находят людей.

Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили ускорить сбор биометрических данных граждан. Отмечалось, что одним из вариантов названо ограничение доступа к порталу "Госуслуги" без их применения, однако позже в Минцифры опровергли эту информацию. Там подчеркнули, что биометрия может применяться в качестве дополнительного фактора аутентификации, но только по желанию пользователя.

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