Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Соучастника убийства следователя Шишкиной отправили в колонию на 9,5 года

На момент совершения преступления подсудимый был несовершеннолетним.

10 марта 2021, 14:02
<p>Евгения Шишкина. Фото © Соцсети</p>

Евгения Шишкина. Фото © Соцсети

Красногорский городской суд Московской области приговорил соучастника убийства следователя по особо важным делам Управления МВД РФ на транспорте по Центральному федеральному округу Евгении Шишкиной к 9,5 года колонии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры. Его признали виновным в убийстве по найму в составе организованной группы и незаконном хранении оружия и боеприпасов организованной группой.

СК назвал заказчика убийства следователя Шишкиной

СК назвал заказчика убийства следователя Шишкиной

"С учётом позиции обвинителя суд приговорил его к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и удовлетворил иск о возмещении морального вреда на сумму один миллион рублей", — сообщили в ведомстве, отметив, что на момент совершения преступления обвиняемый был несовершеннолетним.

Соучастник убийства следователя Шишкиной задержан в Грузии

Соучастник убийства следователя Шишкиной задержан в Грузии

Было установлено, что молодой человек состоял в организованной преступной группе, которая была создана непосредственно с целью совершения убийства подполковника полиции следователя Евгении Шишкиной. Организатор группировки привлёк подростка, но не сообщил ему, какую должность занимает Шишкина. Несовершеннолетний, в свою очередь, завербовал для преступного деяния Абдулазиза Абдулазизова, который забрал оружие из тайника в лесополосе Балашихи (Московская область). 10 октября 2018 года Абдулазизов в посёлке Архангельское дважды выстрелил в Шишкину у подъезда её дома. Она умерла на руках у мужа, который по чистой случайности задержался в квартире и не находился рядом с супругой в момент расправы. Лайф также публиковал видео с места преступления. Кроме того, позднее оказалось, что следователь жаловалась на угрозы. Её убийца был приговорён к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1