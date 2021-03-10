Лайф узнал о переживаниях подозреваемого в убийстве сына экс-полицейского после развода с женой

Бывший полицейский из Москвы Илья Х., которого подозревают в убийстве шестилетнего сына, тяжело переживал развод с женой. Брак с супругой он расторг в апреле 2019 года, а уже в июне руководство отправило его на психологическое обследование. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По результатам экспертизы выяснилось, что у Ильи снизились психологические показатели: его самооценка стала неустойчивой, снизилось стремление к достижениям, понизился фон настроения, а также поднялся уровень пессимистичности.

Кроме того, специалист выявил у экс-полицейского признаки утомления и снижения работоспособности, что могло вызвать развитие зависимостей, в том числе алкогольной. Также у подозреваемого в убийстве сына обнаружили повышенное волнение, тревожность и склонность к отрицанию проблем. Это, в свою очередь, могло привести к накоплению напряжённости.

Как сообщил источник, по итогам исследования Илью внесли в группу повышенного психолого-педагогического внимания. Отмечается, что коллеги мужчины никогда не замечали за ним агрессии и отзываются о нём положительно.

Лайфу также стало известно, что в правоохранительных органах, где работал Илья, по отрицательным мотивам уволили двух заместителей командира батальона. Кроме того, накануне все сотрудники управления СЗАО ГУ МВД РФ сдали психологические тесты, а с руководством ГИБДД района после убийства ребёнка экс-полицейским была проведена беседа. Ожидается проверка из главка МВД РФ по Москве.

Напомним, тело шестилетнего мальчика было найдено в одной из квартир Москвы в ночь на 8 марта. Вызов поступил от соседей, которых отец ребёнка попросил о помощи. На месте он заявил, что его сын упал с кровати, однако позже на допросе рассказал, что в квартиру якобы кто-то ворвался и избил мальчика. Полицейские же считают, что мужчина убил сына, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. После случившегося его уволили из органов.

Авторы