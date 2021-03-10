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"Нам было тепло и хорошо": Вдова Грачевского показала редкое фото со свадьбы

Трогательный кадр тут же оценили поклонники.

10 марта 2021, 12:38
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BdGdG-Inu9v/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">belotserkovskaia_official</a></p>

Фото © Instagram / belotserkovskaia_official

Вдова создателя "Ералаша" Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская тяжело переживает смерть супруга. Чтобы не оставаться наедине с горем, она делится своими мыслями с подписчиками в "Инстаграме". Так, портал "Дни.ру" обратил внимание на последний пост актрисы, в котором она опубликовала трогательный снимок со дня бракосочетания с кинорежиссёром.

Фото © Instagram / belotserkovskaia_official

Фото © Instagram / belotserkovskaia_official

"В этот день было холодно... Временами шёл дождик... Но! Нам было тепло! Мы оба вернулись с гастролей, никто из нас не спал, но нам было хорошо... В нашей с тобой жизни тогда ничего не изменилось, и от этого было особенно тепло... Ты со мной навсегда! Я буду всегда рядом", — написала актриса под фото.

Поклонники тут же поддержали Белоцерковскую тёплыми ободряющими словами. "Эта любовь не каждому дана. Будьте счастливы с сыном!", "Не переживайте и не печальтесь. Настоящая любовь живёт вечно!", "Время лечит. Наберитесь сил и терпения!" — отметили фолловеры в комментариях.

"Я жду от тебя звоночка, моя звёздочка": Опубликовано последнее видео Грачевского, адресованное дочери

"Я жду от тебя звоночка, моя звёздочка": Опубликовано последнее видео Грачевского, адресованное дочери

Напомним, Борис Грачевский умер вечером 14 января в возрасте 71 года. В конце 2020-го у него обнаружили коронавирус, после чего режиссёр был госпитализирован. 9 января его ввели в медикаментозную кому, а спустя два дня вывели из неё. Незадолго до смерти Грачевского снова ввели в состояние искусственной комы. В Московской городской думе предложили увековечить память режиссёра табличкой на фасаде дома, где он жил.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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