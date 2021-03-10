"Нам было тепло и хорошо": Вдова Грачевского показала редкое фото со свадьбы

Вдова создателя "Ералаша" Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская тяжело переживает смерть супруга. Чтобы не оставаться наедине с горем, она делится своими мыслями с подписчиками в "Инстаграме". Так, портал "Дни.ру" обратил внимание на последний пост актрисы, в котором она опубликовала трогательный снимок со дня бракосочетания с кинорежиссёром.

"В этот день было холодно... Временами шёл дождик... Но! Нам было тепло! Мы оба вернулись с гастролей, никто из нас не спал, но нам было хорошо... В нашей с тобой жизни тогда ничего не изменилось, и от этого было особенно тепло... Ты со мной навсегда! Я буду всегда рядом", — написала актриса под фото.