Шаман рассказала, как правильно готовить блины, чтобы пришёл успех

На масленичной неделе в тесто для блинов нужно добавлять подсолнечное масло, это поможет соприкоснуться с добрыми духами предков, чтобы они нам помогли. Об этом Лайфу рассказала шаман Елена Батыр.

"В тесто для блинов в эти дни надо добавлять подсолнечное масло, несколько капель, потому что в такие праздничные дни мы приближены к Богам, к добрым духам и предкам нашим, то есть это наши умершие родственники, бабушки, прабабушки, прадедушки. В такие праздники они могут с нами соприкоснуться", — сказала она.

По словам шамана, в другие дни духам и умершим мешает дать нам подсказки и советы огромное расстояние, а на масленичной неделе оно сокращается и становится минимальным, позволяя помогать живым.

"Говорят же, как по маслу дела пошли, — так же и здесь, их помощь придёт, если в эти праздничные божественные дни вы добавляете в само тесто масло. Увеличение шансов на успех в ваших делах", — уточнила Батыр.

Шаман также поведала, что маленький придаток, образующийся на краешке сковороды при жарке, называется пришлёпочка. Этот отросточек означает финансовый приход, заметила она. Если же его не оказалось, можно попытаться сделать такую капельку самостоятельно.

Ранее диетолог Ольга Перевалова перечислила рецепты полезных блинов на Масленицу. С точки зрения здоровья, главная проблема в традиционных блинах — глютен, указала она.

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