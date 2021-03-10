"Золотое дно": Фильм проекта NEXTA о "богатстве" Лукашенко перевалил за 3 миллиона просмотров на YouTube

Расследование проекта NEXTA о президенте Белоруссии Александре Лукашенко, получившее название "Золотое дно", преодолело отметку в три миллиона просмотров на YouTube и заняло 12-ю позицию по вкладке "Тренды". Авторы фильма утверждают, что им удалось раскрыть полный список резиденций белорусского лидера, оценить стоимость его собственного авто- и авиапарка, коллекции наручных часов и даже золотых письменных ручек, рассказать о принципах работы секретной линии правительственной связи и собрать другие свидетельства о "роскошной" жизни политика.