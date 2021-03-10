"Золотое дно": Фильм проекта NEXTA о "богатстве" Лукашенко перевалил за 3 миллиона просмотров на YouTube
Авторы расследования утверждают, что им удалось рассекретить дорогую недвижимость, собственный авиапарк и даже коллекцию золотых ручек "президента-голодранца", каким белорусский лидер предстаёт в своей декларации.
Расследование проекта NEXTA о президенте Белоруссии Александре Лукашенко, получившее название "Золотое дно", преодолело отметку в три миллиона просмотров на YouTube и заняло 12-ю позицию по вкладке "Тренды". Авторы фильма утверждают, что им удалось раскрыть полный список резиденций белорусского лидера, оценить стоимость его собственного авто- и авиапарка, коллекции наручных часов и даже золотых письменных ручек, рассказать о принципах работы секретной линии правительственной связи и собрать другие свидетельства о "роскошной" жизни политика.
Блогеры отдельно прошлись по "Дворцу независимости" — новой минской резиденции белорусского президента, которую в фильме назвали "храмом тщеславия", выполненным в "цыганском стиле".
Напомним, что один из авторов "Золотого дна", оппозиционный блогер Степан Путило находится в межгосударственном розыске по обвинению в организации массовых беспорядков. Кроме того, ему вменяется совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. В ноябре 2020 года Минск потребовал от Варшавы срочно выдать основателей телеграм-канала NEXTA, их также внесли в список лиц, причастных к терроризму.
Месяц назад Белоруссия направила в Польшу документы об экстрадиции Степана Путило и бывшего главного редактора канала NEXTA Романа Протасевича. Путило назвал эти требования смешными.
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