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"Золотое дно": Фильм проекта NEXTA о "богатстве" Лукашенко перевалил за 3 миллиона просмотров на YouTube

Авторы расследования утверждают, что им удалось рассекретить дорогую недвижимость, собственный авиапарк и даже коллекцию золотых ручек "президента-голодранца", каким белорусский лидер предстаёт в своей декларации.

10 марта 2021, 12:07

Фото © Официальный сайт президента Белоруссии

Расследование проекта NEXTA о президенте Белоруссии Александре Лукашенко, получившее название "Золотое дно", преодолело отметку в три миллиона просмотров на YouTube и заняло 12-ю позицию по вкладке "Тренды". Авторы фильма утверждают, что им удалось раскрыть полный список резиденций белорусского лидера, оценить стоимость его собственного авто- и авиапарка, коллекции наручных часов и даже золотых письменных ручек, рассказать о принципах работы секретной линии правительственной связи и собрать другие свидетельства о "роскошной" жизни политика.

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Блогеры отдельно прошлись по "Дворцу независимости" — новой минской резиденции белорусского президента, которую в фильме назвали "храмом тщеславия", выполненным в "цыганском стиле".

Напомним, что один из авторов "Золотого дна", оппозиционный блогер Степан Путило находится в межгосударственном розыске по обвинению в организации массовых беспорядков. Кроме того, ему вменяется совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. В ноябре 2020 года Минск потребовал от Варшавы срочно выдать основателей телеграм-канала NEXTA, их также внесли в список лиц, причастных к терроризму.

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Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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