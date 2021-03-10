"Ростех" передал первого "Белого лебедя" Ту-160М с новыми двигателями на базу в Жуковский

Первый модернизированный "Белый лебедь" Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии "02" совершил перелёт с Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова — филиала ПАО "Туполев" — в Жуковский. Государственная корпорация "Ростех" передала ракетоносец на лётно-испытательную и доводочную базу в Московской области, где он продолжит выполнение программы испытаний. Об этом сообщила пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации.