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"Ростех" передал первого "Белого лебедя" Ту-160М с новыми двигателями на базу в Жуковский

Там ракетоносец пройдёт предварительные испытания.

10 марта 2021, 12:00
<p>Ту-160. Фото © Пресс-служба госкорпорации "Ростех"</p>

Ту-160. Фото © Пресс-служба госкорпорации "Ростех"

Первый модернизированный "Белый лебедь" Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии "02" совершил перелёт с Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова — филиала ПАО "Туполев" — в Жуковский. Государственная корпорация "Ростех" передала ракетоносец на лётно-испытательную и доводочную базу в Московской области, где он продолжит выполнение программы испытаний. Об этом сообщила пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации.

Как рассказали в "Ростехе", "Белый лебедь" пилотировался экипажем под руководством заслуженного лётчика-испытателя России Анри Наскидянца. Полёт прошёл в штатном режиме, системы и оборудование ракетоносца отработали без замечаний.

Ту-160. Фото © Пресс-служба госкорпорации "Ростех"

Ту-160. Фото © Пресс-служба госкорпорации "Ростех"

Новые двигатели и модернизированное бортовое оборудование позволили улучшить характеристики базовой машины.

"Самолёт успешно прошёл заводские испытания. Сегодня новый ракетоносец передан на лётно-испытательную базу ПАО "Туполев" для подготовки к следующему этапу полётов — предварительным испытаниям", — указали в "Ростехе".

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Напомним, производство новых ракетоносцев Ту-160М началось в РФ в 2018 году, в конце ноября 2019-го первую машину передали на испытания. В конце 2019 года Россия запустила серийное производство глубоко модернизированных Ту-160М. А 2 февраля 2020-го модернизированный Ту-160М совершил первый полёт.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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