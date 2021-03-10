"Ростех" передал первого "Белого лебедя" Ту-160М с новыми двигателями на базу в Жуковский
Там ракетоносец пройдёт предварительные испытания.
Ту-160. Фото © Пресс-служба госкорпорации "Ростех"
Первый модернизированный "Белый лебедь" Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии "02" совершил перелёт с Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова — филиала ПАО "Туполев" — в Жуковский. Государственная корпорация "Ростех" передала ракетоносец на лётно-испытательную и доводочную базу в Московской области, где он продолжит выполнение программы испытаний. Об этом сообщила пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации.
Как рассказали в "Ростехе", "Белый лебедь" пилотировался экипажем под руководством заслуженного лётчика-испытателя России Анри Наскидянца. Полёт прошёл в штатном режиме, системы и оборудование ракетоносца отработали без замечаний.
Ту-160. Фото © Пресс-служба госкорпорации "Ростех"
Новые двигатели и модернизированное бортовое оборудование позволили улучшить характеристики базовой машины.
"Самолёт успешно прошёл заводские испытания. Сегодня новый ракетоносец передан на лётно-испытательную базу ПАО "Туполев" для подготовки к следующему этапу полётов — предварительным испытаниям", — указали в "Ростехе".
Напомним, производство новых ракетоносцев Ту-160М началось в РФ в 2018 году, в конце ноября 2019-го первую машину передали на испытания. В конце 2019 года Россия запустила серийное производство глубоко модернизированных Ту-160М. А 2 февраля 2020-го модернизированный Ту-160М совершил первый полёт.
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