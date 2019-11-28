Первый модернизированный Ту-160М передали на испытания

Первый модернизированный российский бомбардировщик Ту-160М передали на испытания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
— 28 ноября первый глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М передан из производственных цехов на лётно-испытательную станцию КАЗ им. С.П. Горбунова, — говорится в сообщении.
Отмечается, что сначала испытания пройдут на земле, после чего — в воздухе.
Напомним, производство новых ракетоносцев Ту-160 началось в РФ в прошлом году. По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, этот самолёт не будет иметь аналогов в мире.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram