Жителей подмосковных Химок напугала гуляющая по улице рысь — видео

Жителей Химок напугала сбежавшая рысь. Видео © Телеканал "360"

Жители ЖК "Город набережных" в Химках (Московская область) заметили во дворе одного из домов рысь. По словам очевидцев, хищник выпал с балкона квартиры на пятом этаже и повредил лапу. На место были вызваны сотрудники МЧС и полиция, передаёт телеканал "360".

Молодой человек, проживающий в ЖК, сообщил, что заметил на улице рысь, когда гулял с собаками. "Я собак отвёл, вышел, стал фотографировать. Люди боялись к ней подойти", — сказал он. Оказалось, что хозяин химкинской рыси, которой всего полгода, работает бортпроводником, а в момент, когда всё произошло, его не было дома. Об этом заявил мужчина, который слышал разговор полицейских с владельцем дикой кошки.

Фото © Телеканал "360"

По информации телеканала, при падении зверь не получил серьёзных травм. На место приехали сотрудники ветеринарной службы, которым пришлось ловить хищника с помощью дротиков со снотворным. Хозяин рыси уже в курсе произошедшего и вскоре заберёт животное домой. Отмечается, что усыплять хвостатого беглеца никто не собирается.

А ранее Лайф писал, что на Камчатке в отдел полиции заявилась рысь. В животном признали давнего обитателя местного старого кладбища.

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