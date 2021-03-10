Противоминные корабли НАТО зашли в порт Одессы

Сегодня утром вторая постоянная противоминная группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы (Украина). Об этом сообщает интернет-издание "Думская.net".

По информации портала, корабли начали швартоваться у причалов морского вокзала примерно в 12:00 мск. Как стало известно, командный состав группы должен встретиться с руководством Военно-морских сил Украины.

Также отмечается, что это первый заход боевых кораблей-сапёров Североатлантического альянса в Одессу в 2021 году. Так, флагманом противоминной группы стал турецкий учебный корабль A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. Также в её составе — турецкий M267 TCG Ayvalik (M267), испанский TSPS Tajo (M36) и румынский ROS Lt Lupu Dinescu (25). Командует отрядом капитан первого ранга Юсуф Карагюлле.

Ранее премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль на пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что в 2021 году Украина совместно с силами альянса проведёт в Одессе командно-штабные учения "Нерушимая стойкость".

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