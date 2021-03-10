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Эрдоган пообещал безопасный отдых для российских туристов в Турции в этом году

Он выразил надежду, что в этом сезоне получится ликвидировать ущерб, который турсфере нанёс коронавирус.

10 марта 2021, 13:50
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция ждёт российских туристов и готова обеспечить им в этом году безопасный отдых.

"За прошедшее время из-за коронавирусной инфекции были сложности в плане туризма, экономической деятельности. Даст бог, в этом году мы сможем этот ущерб ликвидировать. Мы хотим, чтобы российские туристы приезжали", — отметил турецкий лидер во время церемонии начала сооружения энергоблока № 3 АЭС "Аккую".

В Турции обозначили сроки запуска туристического сезона

В Турции обозначили сроки запуска туристического сезона

Напомним, сегодня, 10 марта, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган дистанционно приняли участие в церемонии начала сооружения энергоблока № 3 АЭС "Аккую", строящейся в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Лидеры государств, наблюдающие за церемонией по видеосвязи, символически ударили по столу, а кнопку старта за них нажали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и глава Минэнерго Турции Фатих Дёнмез.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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