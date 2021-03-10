В России за 10 лет предотвратили 200 терактов

Глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников сообщил, что за последние десять лет в России было предотвращено 200 терактов.

"Так, за последние десять лет не допущено около 200 терактов! Очевидно, речь идёт о тысячах спасённых жизней. При этом, если в 2010 году предотвращалось всего 10% таких атак, то в 2018 году — уже около 80%, а в 2020 году — 96%", — указал Бортников в интервью "Российской газете".

При этом за десять лет количество совершённых преступлений террористической направленности, таких как взрывы, захваты заложников, убийства, снизилось в 260 раз. По словам главы ФСБ, в 2010 году таких преступлений было 779, а в 2020-м — три.

Также Бортников сообщил, что на Северном Кавказе были ликвидированы основные очаги террористической активности и все главари бандформирований.

Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин потребовал вскрывать контакты террористов с зарубежными спецслужбами. По словам главы государства, у них "всё идёт в ход".

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