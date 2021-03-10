Ударили по столу: Путин и Эрдоган дистанционно дали старт сооружению 3-го энергоблока АЭС "Аккую"
Строительство станции ведётся госкорпорацией "Росатом" на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган дистанционно приняли участие в церемонии начала сооружения энергоблока № 3 АЭС "Аккую", строящейся в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Лидеры государств, наблюдающие за церемонией по видеосвязи, символически ударили по столу, а кнопку старта за них нажали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и глава Минэнерго Турции Фатих Дёнмез.
Путин и Эрдоган дистанционно дали старт сооружению 3-го энергоблока АЭС "Аккую". Видео © LIFE
Перед началом церемонии Владимир Путин отметил, что слаженные усилия России и Турции позволяют обеспечить строительство АЭС "Аккую" в соответствии с согласованным графиком, несмотря на пандемию.
"Я хотел бы выразить удовлетворение тем, что слаженные усилия российских и турецких специалистов — атомщиков, инженеров, рабочих — позволяют обеспечить строительство АЭС в соответствии с согласованным графиком. При этом успешно решаются самые сложные конструкторско-монтажные, технологические задачи", — отметил российский президент.
Напомним, что "Аккую" является первой атомной электростанцией, строящейся в Турции. Строительство первого энергоблока станции с участием госкорпорации "Росатом" началось в апреле 2018 года. В то же время это первый в мире проект АЭС, который реализуется по модели BOO (build-own-operate — "строй-владей-эксплуатируй"). Таким образом, Россия построит станцию, будет ею владеть и её эксплуатировать. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт.
Ранее Путин заявил, что запуск АЭС состоится в 2023 году.
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