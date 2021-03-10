Выжившая при взрыве кислородной будки и вылечившаяся от ковида 83-летняя россиянка попала в Vogue
Фотосессию приурочили к празднованию Международного женского дня.
Фото © Vogue
Настоящее чудо, произошедшее с пенсионеркой из Челябинска Лидией Тучковой осенью 2020-го, стало поводом для попадания бабушки на страницы модного журнала Vogue. Об этом сообщает Ura.ru.
Как рассказала её внучка Евгения, осенью 2020 года Лидия Константиновна попала в городскую клиническую больницу № 2 в Челябинске с коронавирусом и серьёзным поражением лёгких. А вскоре пережила взрыв кислородной будки и эвакуацию. Пять недель она боролась за жизнь и наконец смогла победить вирус.
В честь этого события челябинский фотограф Саша Саматова устроила её семье фотосессию, приуроченную к 8 Марта. В ней приняли участие сразу четыре поколения семьи Тучковых, а сольный снимок женщины с букетом цветов попал на страницы модного журнала Vogue.
Фото © Instagram / tvtuchkova
Ранее Лайф рассказывал, что жизнь дворника-инвалида Юрия из Уфы резко изменилась после фотосессии, которая сделала его звездой Интернета. Ему собрали два миллиона рублей, с помощью которых он погасил долги и стал задумываться о стройке дома.
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