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"Ростелеком" восстановил работу после сбоя

Специалисты изучают причины неполадок.

10 марта 2021, 12:58

Фото © ТАСС / Екатерина Кузьмина

Провайдер "Ростелеком" восстановил работу сети после сбоя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"В 14:45 (мск) работоспособность сети восстановлена. Сайты госорганов доступны. Причины сбоя изучаются, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем", — сказали в "Ростелекоме".

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Напомним, утром 10 марта появились сообщения о сбое в работе "Ростелекома" и проблемах с доступом к сайтам Кремля, правительства, Госдумы, Совфеда, МВД, СК и ряда министерств. Позже провайдер заявил, что неполадки возникли из-за сбоя в функционировании оборудования. К настоящему моменту сайты большинства госорганов РФ уже заработали.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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