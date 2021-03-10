"Ростелеком" восстановил работу после сбоя
Специалисты изучают причины неполадок.
Фото © ТАСС / Екатерина Кузьмина
Провайдер "Ростелеком" восстановил работу сети после сбоя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
"В 14:45 (мск) работоспособность сети восстановлена. Сайты госорганов доступны. Причины сбоя изучаются, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем", — сказали в "Ростелекоме".
Напомним, утром 10 марта появились сообщения о сбое в работе "Ростелекома" и проблемах с доступом к сайтам Кремля, правительства, Госдумы, Совфеда, МВД, СК и ряда министерств. Позже провайдер заявил, что неполадки возникли из-за сбоя в функционировании оборудования. К настоящему моменту сайты большинства госорганов РФ уже заработали.
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