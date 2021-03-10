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Сайты большинства госорганов России заработали после сбоя

В частности, восстановлена работа ресурсов Роскомнадзора, Минпромторга и Минэкономразвития.

10 марта 2021, 11:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Большинство сайтов российских государственных органов, на которых наблюдались сбои, снова работает корректно.

В частности, речь идёт о сайте Кремля, правительства, Роскомнадзора, Минпромторга, Минэкономразвития и Совета безопасности РФ. Также восстановлена работа сайта Следственного комитета РФ.

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Ранее сегодня Лайф рассказывал, что российские пользователи столкнулись со сбоями в работе YouTube, Google, сервисов "Яндекса" и МТС. Кроме того, с масштабными неполадками столкнулся крупный провайдер "Ростелеком". Отмечается, что проблемы произошли из-за сбоя в функционировании оборудования.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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