Сайты большинства госорганов России заработали после сбоя
В частности, восстановлена работа ресурсов Роскомнадзора, Минпромторга и Минэкономразвития.
Фото © Pixabay
Большинство сайтов российских государственных органов, на которых наблюдались сбои, снова работает корректно.
В частности, речь идёт о сайте Кремля, правительства, Роскомнадзора, Минпромторга, Минэкономразвития и Совета безопасности РФ. Также восстановлена работа сайта Следственного комитета РФ.
Ранее сегодня Лайф рассказывал, что российские пользователи столкнулись со сбоями в работе YouTube, Google, сервисов "Яндекса" и МТС. Кроме того, с масштабными неполадками столкнулся крупный провайдер "Ростелеком". Отмечается, что проблемы произошли из-за сбоя в функционировании оборудования.
Лента новостей
Комиссия по этике питерского Закса рассмотрит историю с визитом депутата Резника в квартиру-"нарколабораторию"
сегодня в 11:42
В Румынии медведь устроил погоню за лыжником, но быстро утомился и ушёл в лес — видео
сегодня в 11:36
Телефонные мошенники по избитой схеме обокрали артиста Большого театра на полмиллиона рублей
сегодня в 11:28
Выбор редакции
"У нас всё открывается": Песков адресовал Минкомсвязи вопрос о сбоях на сайте Кремля
Сбои фиксируют у YouTube, Google, "Яндекса" и МТС
Жителей подмосковных Химок напугала гуляющая по улице рысь — видео
"Нам было тепло и хорошо": Вдова Грачевского показала редкое фото со свадьбы
Шаман рассказала, как правильно готовить блины, чтобы пришёл успех
Комментариев: 0