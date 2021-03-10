Комиссия по этике питерского Закса рассмотрит историю с визитом депутата Резника в квартиру-"нарколабораторию"

Парламентская комиссия по этике рассмотрит ситуацию с депутатом Законодательного собрания Петербурга Максимом Резником, которого обнаружили в квартире с наркотиками. Об этом сообщил спикер Закса Вячеслав Макаров.

"Безусловно, правоохранительные органы будут расследовать это дело, безусловно, будет работать и комиссия по этике Законодательного собрания — мы ждём материала", — сказал Макаров на пресс-конференции.

Он уточнил, что уже подвергал критике отдельных коллег, и ещё раз призвал не "шарахаться по сомнительным местам", даже если там парламентариев ждут родственники. По словам спикера, это были жёсткие и внятные оценки.

"Я говорил: не надо шакалить по консульствам иностранным", — добавил Макаров.

Напомним, депутата Максима Резника обнаружили в квартире, куда он пришёл к своему "дальнему родственнику" Ивану Дорофееву. Самого Дорофеева правоохранители нашли с семью кустами конопли, выращиваемой для личного употребления, и десятью граммами марихуаны. Он заявил, что наркотики ему передал как раз Резник.

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