Комиссия по этике питерского Закса рассмотрит историю с визитом депутата Резника в квартиру-"нарколабораторию"
Расследовать это дело будут и правоохранители.
Фото © Facebook / Maxim Reznik
Парламентская комиссия по этике рассмотрит ситуацию с депутатом Законодательного собрания Петербурга Максимом Резником, которого обнаружили в квартире с наркотиками. Об этом сообщил спикер Закса Вячеслав Макаров.
"Безусловно, правоохранительные органы будут расследовать это дело, безусловно, будет работать и комиссия по этике Законодательного собрания — мы ждём материала", — сказал Макаров на пресс-конференции.
Он уточнил, что уже подвергал критике отдельных коллег, и ещё раз призвал не "шарахаться по сомнительным местам", даже если там парламентариев ждут родственники. По словам спикера, это были жёсткие и внятные оценки.
"Я говорил: не надо шакалить по консульствам иностранным", — добавил Макаров.
Напомним, депутата Максима Резника обнаружили в квартире, куда он пришёл к своему "дальнему родственнику" Ивану Дорофееву. Самого Дорофеева правоохранители нашли с семью кустами конопли, выращиваемой для личного употребления, и десятью граммами марихуаны. Он заявил, что наркотики ему передал как раз Резник.
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