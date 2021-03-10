Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Комиссия по этике питерского Закса рассмотрит историю с визитом депутата Резника в квартиру-"нарколабораторию"

Расследовать это дело будут и правоохранители.

10 марта 2021, 11:42
<h2>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804490826634060&set=pb.100012194502959.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Maxim Reznik</a></h2>

Фото © Facebook / Maxim Reznik

Парламентская комиссия по этике рассмотрит ситуацию с депутатом Законодательного собрания Петербурга Максимом Резником, которого обнаружили в квартире с наркотиками. Об этом сообщил спикер Закса Вячеслав Макаров.

"Безусловно, правоохранительные органы будут расследовать это дело, безусловно, будет работать и комиссия по этике Законодательного собрания — мы ждём материала", — сказал Макаров на пресс-конференции.

Лайф узнал, при каких обстоятельствах депутата Резника задержали в "нарколаборатории"

Лайф узнал, при каких обстоятельствах депутата Резника задержали в "нарколаборатории"

Он уточнил, что уже подвергал критике отдельных коллег, и ещё раз призвал не "шарахаться по сомнительным местам", даже если там парламентариев ждут родственники. По словам спикера, это были жёсткие и внятные оценки.

"Я говорил: не надо шакалить по консульствам иностранным", — добавил Макаров.

Депутат Заксобрания Петербурга Резник опроверг сообщения о своём задержании в ходе наркорейда

Депутат Заксобрания Петербурга Резник опроверг сообщения о своём задержании в ходе наркорейда

Напомним, депутата Максима Резника обнаружили в квартире, куда он пришёл к своему "дальнему родственнику" Ивану Дорофееву. Самого Дорофеева правоохранители нашли с семью кустами конопли, выращиваемой для личного употребления, и десятью граммами марихуаны. Он заявил, что наркотики ему передал как раз Резник.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1