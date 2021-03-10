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В Румынии медведь устроил погоню за лыжником, но быстро утомился и ушёл в лес — видео

Вероятно, к людям хищника привлёк запах бутербродов.

10 марта 2021, 11:36

В Румынии медведь устроил погоню за лыжником, но быстро устал и ушёл в лес. Видео © Соцсети

В Румынии на горнолыжном курорте Предял любопытный медведь вышел из леса к группе туристов. На защиту лыжников встал инструктор, который отвлёк косолапого и увёл его почти на километр вниз по склону. Об этом сообщает румынский портал Digi24.

Инцидент произошёл днём 9 марта. Туристы предположили, что хищника привлёк запах бутербродов, которые были у них с собой. Они пытались отпугнуть косолапого криками, но попытки оказались безуспешны, медведь продолжал ходить вокруг группы. Тогда, чтобы не допустить опасной ситуации, инструктор принял решение увести животное от людей вниз по склону.

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Медведь не заподозрил обмана и стал преследовать мужчину. Несколько раз хищник оказывался на расстоянии, подходящем для атаки, но лыжник смог избежать нападения. Спустя несколько минут любопытный косолапый устал от погони и ушёл в лес.

Ранее Лайф рассказывал, что медведь прогулялся в Красной Поляне недалеко от людей. Как отметили очевидцы, "это очень редкая история".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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