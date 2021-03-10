В Румынии медведь устроил погоню за лыжником, но быстро утомился и ушёл в лес — видео

В Румынии медведь устроил погоню за лыжником, но быстро устал и ушёл в лес. Видео © Соцсети

В Румынии на горнолыжном курорте Предял любопытный медведь вышел из леса к группе туристов. На защиту лыжников встал инструктор, который отвлёк косолапого и увёл его почти на километр вниз по склону. Об этом сообщает румынский портал Digi24.

Инцидент произошёл днём 9 марта. Туристы предположили, что хищника привлёк запах бутербродов, которые были у них с собой. Они пытались отпугнуть косолапого криками, но попытки оказались безуспешны, медведь продолжал ходить вокруг группы. Тогда, чтобы не допустить опасной ситуации, инструктор принял решение увести животное от людей вниз по склону.

Медведь не заподозрил обмана и стал преследовать мужчину. Несколько раз хищник оказывался на расстоянии, подходящем для атаки, но лыжник смог избежать нападения. Спустя несколько минут любопытный косолапый устал от погони и ушёл в лес.

Ранее Лайф рассказывал, что медведь прогулялся в Красной Поляне недалеко от людей. Как отметили очевидцы, "это очень редкая история".

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