Звезду "Интернов" Аглаю Тарасову оштрафовали за участие в несанкционированной акции
Девушка была задержана вечером 2 февраля, на следующий день её отпустили.
Фото © Instagram / aglayatarasova
Тимирязевский районный суд Москвы признал российскую актрису Аглаю Тарасову виновной в нарушении установленного порядка проведения митинга. Напомним, вечером 2 февраля звезда "Интернов" была задержана на несанкционированной акции в Москве. Её доставили в отдел полиции по району Западное Дегунино, а на следующий день отпустили.
Тарасовой назначили административное наказание, обязав выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, указали в пресс-службе суда. Отметим, что артистка на заседании не присутствовала, её интересы представлял юрист.
Ранее сегодня суд вынес первый приговор по делам о нападениях на силовиков на несогласованных акциях в Москве.
Аглая Тарасова — дочь актрисы Ксении Раппопорт. Самыми известными её работами стали съёмки в сериале "Интерны", а также в фильмах "Лёд" и "Лёд-2". Подробнее о биографии девушки читайте на сайте uznayvse.ru.
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